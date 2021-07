Einsätze in Leverkusen : Starkregen: Impfstoff-Transport bleibt im Wasser liegen

Leverkusen Der starke Dauerregen beschäftigt derzeit die Feuerwehr. Straßen stehen unter Wasser, teiweise liefen Keller voll. Derzeit gibt es drei größere Einsätze.

Auch am Audizentrum am Willy-Brandt-Ring sind Helfer beschäftigt, Regenschäden einzudämmen. Dort bestand die Gefahr, dass vom Willy-Brandt-Ring zulaufendes Regenwasser einen Fahrzeugabstellraum im Keller überflutet. Mitarbeiter setzten Autoreifen als Barrieren ein. An der Unterführung am Willy-Brandt-Ring stand das Wasser etwa 70 Zentimeter hoch. Zwei Autos blieben stecken und mussten abgeschleppt werden.