„Star Wars“-Spektakel in Leverkusen für den guten Zweck „Star Wars“-Parade bringt 5501 Euro fürs „Pallilev“

„Die Veranstaltung war geprägt von detailgetreuen Cos-Playern. Die Parade, gesäumt von verzückten und glücklichen Gesichtern, zog insgesamt etwa 4000 Gäste in ihren Bann“, resümiert Michael Rheindorf vom Rheindorf-Stiftungsmanagement, das die Veranstaltung auf die Beine gestellt hatte. „Ein besonderer Höhepunkt war die Fotoausstellung ,Foodtrooper‘ von Mario van Veen. Diese bot einen einmaligen Einblick in die Kinderstube der ,Star Wars‘-Helden und begeisterte die Besucher.“ Vor einer Greenscreen konnten Besucher zudem selbst Fotos machen lassen. Das nahmen viele an. Insgesamt konnten „517 Bilder ausgegeben werden. Für jedes Bild spendete die VR-Bank zwei Euro“, heißt es vom Veranstalter. „Die zahlreichen Unterstützer aus dem Kreise der Werbe- und Fördergemeinschaft haben wesentlich zum Erfolg der Veranstaltung beigetragen.“ Am Ende kamen 5501 Euro zusammen. „Wir danken allen Besuchern, den Schlebuschern und Fans sowie den Akteuren, Klein und Groß, für ihren Einsatz", betont Michael Rheindorf für das Rheindorf Stiftungsmanagement, das sich für soziale Projekte in der Region einsetzt. „Wir freuen uns, dass wir mit dieser Veranstaltung einen Beitrag zur Unterstützung des Hospizes leisten konnten.“