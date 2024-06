Intergalaktische Parade für den guten Zweck in Leverkusen Das Böse auf guter Mission

Die tief-schwarze Rüstung, der mächtige und ausladende Umhang, der ikonische Helm samt Atemgerät und die sonore Stimme, die von den unüberhörbaren Luftzügen untermalt wird: Kaum ein Film-Bösewicht ist in der Popkultur weltweit so verankert wie Sith-Lord Darth Vader aus dem „Star Wars“-Universum. Und ausgerechnet dieser Oberschurke zog mit seinen Leibwachen aus etlichen Sturmtruppen am Samstag durch Schlebusch – vorbei an staunenden und leuchtenden Kinderaugen und beeindruckten Erwachsenen. Das eigentlich Böse war hier tatsächlich mal auf guter Mission.