Baustelle im Zeitplan : Stahlbauteile für Leverkusener Rheinbrücke angeliefert

Tonnenschwere stählerne Brückenteile sind am Leverkusener Rheinufer angekommen und werden dort zusammengeschweißt. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Die neue Rheinbrücke nimmt weiter Gestalt an. Am Mittwoch trafen die ersten von mehreren Schwertransporten mit Stahlbauteilen für die Brücke ein, die nun am Leverkusener Rheinufer zuammengeschweißt werden.