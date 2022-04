Mit dem Schiff angeliefert : Stahlbauteile für die Leverkusener Rheinbrücke

Leverkusen:Rheinbrücke A1 Leverkusen die ersten Zwei Brückenteile worden per Schiff gefiefert auf Kölner Seite Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Am Kölner Ufer der neuen Brücke werden Bauteile per Schiff über den Rhein angeliefert, die mit einem Kran in die richtige Position gehievt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Balanceakt überm Rhein geht weiter: Anfang März hat rechtsrheinisch die Stahlmontage – nach Verzögerungen wegen Querelen mit dem ersten beauftragten Bauunternehmen um fehlerhafte Stahlbauteile und der Beauftragung einer neuen Baufirma – für die neue A 1-Rheinbrücke begonnen. Nun geht es auch auf der linken Rheinseite los, meldet die Autobahn GmbH. In dieser und den kommenden Wochen „treffen per Schiff weitere Stahlbauteile auf der Baustelle ein, die per Kran aus dem Schiff in Position gehoben und anschließend montiert werden“, berichtet Unternehmenssprecher Timo Stoppacher. So sollen voraussichtlich täglich zwei neue Brückenteile eintreffen.

Aktueller Zeitplan: Fertig werden soll die erste Hälfte der Rhein-Querung Ende 2023. Danach wird der Verkehr darüber geführt, die aktuelle, marode Brücke wird abgerissen und mit dem Neubau der zweiten Brückenhälfte begonnen. Foto: Uwe Miserius

(LH)