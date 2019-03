Parteiübergreifender Antrag: LPG soll City C in Schwung bringen

LPG soll City C in Schwung bringen

Wiesdorf CDU, SPD, Grünen, Opladen Plus und FDP fordern, dass die städtische Parkhausgesellschaft das Projekt managt.

Die städtische Leverkusener Parkhausgesellschaft (LPG) soll künftig die Wiederbelebung der City C managen. Dies fordern die Ratsvertreter von CDU, SPD, Grünen, Opladen Plus und FDP in einem gemeinsamen Antrag. Vorstellbar sind demnach Wohnungen, Geschäfte zur Nahversorgung oder der Umbau der alten City (zwischen Rialto-Boulevard und Sparkassen-Zentrale) zu einem städtischen Verwaltungsstandort.

Die Antragssteller von CDU, SPD, Grünen und Opladen Plus betonen: „Endlich geht es auf breiter Basis los. Die City C ist ein enorm wichtiges städtebauliches Projekt. Zeitverzug und Unstimmigkeiten in der Politik können wir uns nicht leisten. Gemeinsam mit dem Oberbürgermeister ist der neue Weg gefunden!“ Die Stadt zog am Donnerstag ihre Verwaltungsvorlage zurück. Der vorliegende interfraktionelle Antrag berücksichtige auch die wesentlichen Aspekte aus der Verwaltungsvorlage, sagt die Stadt.

Rainer Häusler begrüßte diesen Antrag. Der ehemalige Finanzdezernent von Leverkusen hatte im Auftrag der Stadt einige Zeit die rechtlichen Bedingungen für die Neunutzung der City C untersucht und vorbereitet. Nach seinem Ausscheiden ruhte die Weiterentwicklung des wichtigen Innenstadtareals für fast zwei Jahre weitgehend. Einschlägige Investoren zeigten kein Interesse an dem Standort, da zuviele Eigentümer ein Mitspracherecht haben (obwohl viel Geld auf dem Markt ist, für das Projekte gesucht werden).

Häusler sagte am Donnerstag im Gespräch mit unserer Redaktion: „Es ist gut, dass der Stadtrat die Kontrolle über dieses Vorhaben an sich gezogen hat.“ Die Idee, die Parkhausgesellschaft mit dem Projekt zu beauftragen, mache Sinn. Trete die LPG als Eigentümerin und Investorin auf, seien die Abstimmungen, was, wie und wo in dem komplexen City C-Gebäudeareal umsetzbar sei, „unter einem Dach“ und einfacher als mit einer neuen oder anderen städtischen Gesellschaft. Nach heutigem Wissensstand müssten etwa 90 zusätzliche Stützen in der Tiefgarage platziert werden, um die Statik der darüberliegenden Geschosse zu verstärken. Dazu kommen die oft schwierigen Verhandlungen mit den City C-Eigentümern.