Bauausschuss : Städtische Kunstwerke verrotten

Leverkusen Ratsanfrage von Opladen Plus sorgt für politischen Wirbel.

Ein harmlos scheinender Antrag von Opladen Plus sorgt in der Lokalpolitik für stärker werdenden Wirbel. Die Fraktion OP Plus wollte im Bauausschuss wissen, wie und wann das „Aquamobil“ denn „wiederverwertet“ wird. Das kinetische Kunstwerk stand bis 2007 vor dem ehemaligen grünen Rathaus Wiesdorf. Seither lagern die Teile auf dem Hof der Spedition Niesen. „Das ist ein böses Beispiel, wie die Stadt mit Kunst umgeht. In Leverkusen verrottet Kunst“, schimpfte Klaus Wolf (Grüne), ehemaliger Kunstlehrer am Landrat-Lucas-Gymnasium. Später räumte er ein, dass es auch gepflegte Kunstwerke auf Stadtgelände gibt.