Stadt stellt ab 16. Oktober Förderungsanträge für Photovoltaik und Fassadengrün bereit Finanzspritze für Leverkusens Solardächer

Mehr Solaranlagen auf die Dächer, mehr Grün an die Fassaden – in dieser Formel lässt sich zusammenfassen, was Bürger am eigenen Haus tun können, um Leverkusen in Sachen Klimaschutz und Klimaresilienz zukunftsfit zu machen. Das allerdings kostet. Gerade die Installation von größeren Photovoltaikanlagen ist nicht mit ein paar Hundert Euro abgetan. Das weiß die Stadt und hat entsprechende Fördertöpfe aufgelegt. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht dafür gegeben. „Das haben wir jetzt schon mal auf dem Weg gebracht. Gut so“, merkte etwa CDU-Fraktionschef Stefan Hebbel an. Und den Weg kann ab kommendem Montag, 16. Oktober, jeder beschreiten, der Photovoltaik und/oder Fassadenbegrünung plant. Und zwar so: