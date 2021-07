Leverkusen ist dabei : Städtebau: Bahnstadt geht in den Wettbewerb

Leverkusen 50 Jahre Städtebau – bei einem landesweiten Wettbewerb ist auch Leverkusen mit seinem Vorzeigeprojekt, der Bahnstadt Opladen, dabei. Es gibt 30.000 Euro Preisgeld.

Die Neue Bahnstadt in Opladen ist ein weithin beachtetes Projekt im modernen Städtebau Dazu passt gut, was in diesem Jahr gefeiert wird: 50 Jahre Städtebauförderung. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes stellt die besonderen Errungenschaften der Städtebauförderung aus diesem Anlass mit einem eigenen Wettbewerb „50 Jahre Städte-WOW-Förderung – Wo stehen die schönsten Projekte in Nordrhein-Westfalen?“ in den Fokus der Öffentlichkeit. Auch Leverkusen nimmt am Wettbewerb teil – mit der Ostseite der Neuen Bahnstadt Opladen und dem Fokus auf dem „Grünen Kreuz“. Ab sofort sind Bürger aufgerufen, über die schönsten Städtebauprojekte abzustimmen. Auch für Leverkusen kann damit unter www.mhkbg.nrw/nrwstaedtewow votiert werden.