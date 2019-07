Leverkusen will Unternehmen locken : Rat beschließt Senkung von Gewerbe- und Grundsteuer

Gute Zeiten. Schlechte Zeiten – ist nicht nur der Titel einer Daily-Soap im TV, sondern auch die Zusammenfassung von Roswitha Arnold für das bisherige Steuersystem der Stadt, das in den vergangenen Jahren hieß: Hoch mit den Hebesätzen für Grund- und Gewerbesteuer.

Jetzt sollen besser Zeiten für Leverkusen kommen. Denn: „Wenn ein System keine verlässlichen Steuereinnahmen mehr bringt, dann muss man das System überdenken.“ Oder umkehren. Genau das wird die Stadt nun tun: Der Rat beschloss am Montagabend den Antrag von CDU, SPD, Bürgerliste, Opladen Plus, FDP und Soziale Gerechtigkeit, der besagt: Der Gewerbesteuer-Hebesatz soll ab 2020 nahezu halbiert werden – von 475 auf das Monheimer Niveau von 250 Punkten. Damit sollen neue Unternehmen in die Stadt gelockt und alte von der Rückkehr überzeugt werden. Oder davon, in andere Städte ausgelagerte Firmenbereiche wieder nach Leverkusen zu holen. Auch die Grundsteuer B, die Grundstückseigentümer wie Mieter betrifft, soll in einem ersten Schritt von 790 Punkten auf 750 gesenkt werden.