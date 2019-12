Für 720.000 Euro : Stadtrat beschließt Kauf von neuen Blitzern

(US) Die Stadt Leverkusen investiert 2020 rund 720.000 Euro zur Erweiterung und Modernisierung der Geschwindigkeitsüberwachung. Dafür schafft die Verwaltung zwei weitere „Starenkästen“, zwei Tempomessanlagen auf Anhängern (Investition pro Einheit mit zwei Kameras: 230.000 Euro) und einen weiteren Pkw an.

Dies genehmigte der Stadtrat am Montag. Bis die neuen Anlagen in Betrieb gehen und das Personal geschult ist, dürften aber noch einige Monate vergehen. Drei neue „Blitzen“, Typ „TraffiTower 2.0“ mit Geräten der Jenoptik AG (Investition pro Stück: 85.000 Euro) hat die Stadt schon dieses Jahr gekauft. Sie sollen Anfang nächsten Jahres scharf gestellt werden. Die Stadt geht von Zusatzeinnahmen in Höhe von 900.000 Euro pro Jahr aus. Grund für die Anschaffungen: Die bisherigen Überwachungsgeräte sind veraltet, Ersatzteile gibt es nicht. Nur drei von 17 der Anlagen sind noch in Betrieb. Die neuen Blitzer sind vorgesehen für:

• Gustav-Heinemann-Straße (Fahrtrichtung Wiesdorf)