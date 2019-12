Aus dem Stadtrat : Stadtrat kippt das Parkkonzept in Schlebusch

Parkkonzept gescheitert – rund um die Fußgängerzone in Schlebusch bleibt alles beim alten. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen (US) Heftiger Schlagabtausch im Stadtrat zum Parken in Schlebusch und Opladen: CDU und FDP forderten für Schlebusch eine Zurücknahme der erst seit September geltenden neuen Parkgebührenbereiche für Schlebusch und Änderungen in Opladen.

Von Ulrich Schütz

In geheimer Abstimmung lehnte der Stadtrat den Antrag ab (dafür: 19 Ratsmitglieder, dagegen: 26). Folge: In Schlebusch bleibt alles wie es ist. Die gewünschten Änderungen für Opladen wurden zur Beratung ins nächste Jahr vertagt.

CDU-Ratsherr Frank Schönberger hatte zuvor von den Problemen mit dem Parkkonzept berichtet. Seit die meisten Parkplätze im Schlebuscher Zentrum gebührenpflichtig seien, gebe es viele Beschwerden. Speziell Mitarbeiter der Firmen und Praxen fänden kaum noch dauerhaft nutzbare Stellplätze, Kunden würden vergrault. Dies gefährde den Standort Schlebusch, sagte Schönberger. FDP-Ratsfrau Monika Ballin-Meyer-Ahrens bezeichnete das Parkkonzept als eine Fehlentscheidung. Vor allem die Grünen und die SPD zeigten sich „entsetzt“ über das Verhalten von CDU und FDP.

Roswitha Arnold (Grüne): „Es war doch klar, dass wir mit dem Parkkonzept Gegenwind bekommen.“ Jetzt beim ersten Widerstand schon einzuknicken, das sei ärgerlich. Peter Ippolito meinte: „Ich bin schier fassungslos.“ Die Änderungen in Schlebusch seien noch nicht einmal richtig ausprobiert, da solle alles schon umgestoßen werden. Dirk Danlowski ging es grundsätzlicher an: Ihm werde schon angst und bange, wenn er an die in 2020 anstehende Diskussion um das Leverkusener Mobilitätskonzept denke, das auch ein Zurückdrängen des Individualverkehrs vorsieht.