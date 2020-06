Stadtentwickungsgesellschaft gefordert : „Wir brauchen eine Rottes 4.0“

Leverkusen Heißer Diskurs im Rat um Stadtentwicklungsgesellschaft und Verwaltungsstruktur. Es ging erneut um die Einrichtung des neuen Fachbereichs „Konzernsteuerung“, um den Posten des LPG-Chefs und die City C.

Vor der Kommunalwahl kochen heiße Themen noch etwas mehr hoch als in Nicht-Wahljahren. Und so war die von Stadtchef Uwe Richrath eingeläutete Umstrukturierung in der Stadtverwaltung – thematischer und personeller Natur – in der jüngsten Ratssitzung nochmal ein Anwärter für einen beherzten Diskurs. Auch wenn es Punkt 97 (Anträge der Bürgerliste zu dem Thema) auf der 101 umfassenden Tagesordnung der öffentlichen Sitzung und die Zeit schon recht fortgeschritten war.