Neuer Termin : Stadtradeln startet nun schon früher

Leverkusen Für das Stadtradeln 2020, das ursprünglich vom 25. Mai bis zum 14. Juni vorgesehen war, hat die Stadt einen neuem Termin bestimmt: vom 16. August bis 5. September. Damit folgt die Verwaltung einem Vorschlag der CDU.

Wegen der Infektionsgefahr mit dem Corona-Virus war das Stadtradeln zunächst ins kommende Jahr verschoben worden – auch weil viele ehrenamtliche Kräfte in die Vorbereitung eingebunden sind und Arbeitsgruppentreffen nicht möglich waren. Da „mittlerweile Lockerungen in Kraft getreten sind, viele Menschen aufgrund der Corona-Pandemie verstärkt mit dem Rad fahren und die Aktion im virtuellen Team kontaktlos und einzeln durchführbar ist“, soll es laut einer Pressemitteilung der Verwaltung nun schon früher starten können

Teilnehmen können Radler mit Wohnsitz in Leverkusen und alle, die in der Stadt arbeiten, einem hiesigen Verein angehören, zur Schule gehen oder studieren. Sie können ein Team gründen oder sich einem bestehenden Team anschließen. Jedes Team misst sich stadtintern in verschiedenen Kategorien mit den anderen. Bei den Preisträgern der vergangenen Jahre wurden auch einige Schulen ausgezeichnet. Anmeldung: www.stadtradeln.de/leverkusen