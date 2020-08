Kommunalwahl in Leverkusen: Thema Stadtplanung : Das A und O sind Anregungen der Bürger

Vera Rottes steht mitten in ihrem Projekt: Die Bahnstadt ist auf der Ostseite zu einem lebendigen Quartier zusammengewachsen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen City C, Postgelände: Die Stadt hat große stadtplanerische Herausforderungen. Ein Projekt bekommt immer wieder Lob: die Bahnstadt. Planerin Vera Rottes erzählt, wie sie und ihr Team die Aufgabe angegangen sind.

Ratsherr Rudolf Müller (CDU) hat kürzlich gefordert: „Wir brauchen eine Rottes 4.0.“ Gemeint war: Leverkusen muss einen so fähigen Kopf für die stadtplanerischen Mammutprojekte wie City C, Postgelände und Co. finden wie Müller Rottes es als Chefin der Bahnstadt attestiert. „Was eine Rottes 4.0 sein soll, weiß ich aber nicht“, sagt die Managerin bescheiden. Dennoch: Wie ein stadtplanerisches Projekt auf die Schiene gesetzt werden kann, weiß kaum jemand so gut wie Vera Rottes, die in den 2000ern von Solingen nach Opladen kam.

In der Klingenstadt hatte sie gerade die Entwicklung des alten Hauptbahnhofsgeländes bewerkstelligt, Gewerbe, Gastronomie, ein Künstlerhaus und einen Bereich der Uni angesiedelt, um dem Areal Leben einzuhauchen. Wie das geglückt ist? „Gestalterische Wettbewerbe, gute Planung und vor allem in Abstimmung mit der Bürgerschaft“, erzählt sie. Dann sei sie angesprochen worden für die Bahnstadt-Aufgabe, „die wesentlich größer war und ist als Solingen, aber in Grundzügen gibt es Parallelen. Wie in Solingen wurde in Leverkusen eine Entwicklungsgesellschaft gegründet, die eng mit der Verwaltung zusammenarbeitet, aber eigenständig ist, einen eigenen Aufsichtsrat hat.“

info Bahnstadt-Mittwoch und Geländeführung Die Bürgerbeteiligung behält die Bahnstadt seit Jahren bei. Unter anderem beim Bahnstadt-Mittwoch, der coronabedingt derzeit pausiert. Und bei Führungen über das Areal mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Touren über das Gelände gibt es im September und Oktober, Infos dazu auf www.neue-bahnstadt-opladen.de/termine-buergerinfo/.

In Opladen musste die Stadtplanerin zweierlei unter einen Hut bringen: Nach der Zäsur durch die Schließung des Ausbesserungswerks sollte sie auf Wunsch des Stadtrats schnell neue Nutzungen für das Areal entwickeln, gleichzeitig Bürgerwünsche berücksichtigen, die aus der Perspektivenwerkstatt mit Leverkusenern entstanden sind. Alles sollte einen hohen Qualitätsanspruch haben. „Die Rahmenplanung stand dank guter Vorarbeit der Verwaltung. Aber das Projekt war nur so zügig zu stemmen, weil die Stadt Eigentümerin des Areals war. Das gibt mehr Entscheidungsfreiheit. Das ist etwa beim Postgelände und der City C anders“, betont Rottes.

Neben dem Team unterstreicht sie auch die Bedeutung des Beirats aus externen Fachleuten. Architekten, Stadtplaner, Vertreter der Wirtschaft seien darin versammelt, „ein gutes Bündel an Qualifikationen. So etwas kann ich für andere Projekte empfehlen. Diese Leute helfen viel, vermitteln eine andere Haltung als die der Verwaltung, eine Sicht über den Tellerrand hinaus. Der Beirat hat uns geholfen, unsere Planung gut zu qualifizieren.“