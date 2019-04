Christuskirche : Musik zur Todesstunde Jesu

Leverkusen Stadtkantorei und Solisten beeindruckten mit „Die sieben letzten Wort Christi“.

Die sieben letzten Sätze Jesu Christi, in allen vier Evangelien überliefert, sind mehrfach in diversen Stilen und mit unterschiedlichen Mitteln vertont worden. Von der rein instrumentalen Komposition – Joseph Haydn führte seine gleich in drei Fassungen (für Orchester, Streichquartett, Klavier) aus – bis zum Oratorium, das die gesungenen Worte Jesu, die eigentlich jeweils Sätze an verschiedene Adressaten sind, ins Zentrum stellt. So wie in der etwa einstündigen Karfreitagsmusik von Théodore Dubois, die fast 100 Jahre lang regelmäßig zur Todesstunde in „seiner“ Kirche Ste Madeleine in Paris aufgeführt wurde.