Stadtgarde Opladen : Kölsche Musik – außersessional

Bergisch Neukirchen Die Stadtgarde holt Torben Klein (früher „Räuber“) nach Bergisch Neukirchen – einen Monat vor Sessionsbeginn. Er stellt sein Soloalbum vor. Kartenverkauf startet.

Klein unterstreicht, dass er a) sehr gerne an kleineren Veranstaltungsorten auftrete, weil er an der Basis bleiben will, am Puls der Menschen. Und b), dass natürlich die Lieder, die er für die Räuber komponierte, am 13. Oktober in Leverkusen zu hören sein werden. Zum Beispiel „Für die Iwigkeit“, „Dat es Heimat“ und „Home is where the Dom is“. „Es sind aber auch die zehn neuen Lieder von der CD dabei.“ Die Setlist, also die Liste der Lieder für den Abend, steht schon. Und nach dem ersten Lied in Bergisch Neukirchen, „weiß ich, wie das Publikum drauf ist und ich mit dem Leuten umgehen muss“, sagt der 43-Jährige. Und Thomas Lingenauber scherzt: „Na, dann mieten wir im nächsten Jahr doch ein Stadion.“