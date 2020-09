„Wir für Leverkusen“ : Die Stadt digital erleben

Leverkusen Der Verein „Wir für Leverkusen“ bietet jetzt corona-taugliche Stadtführungen. Filme mit Stadtrundfahrten können jetzt im Netz verfolgt werden und geben Einblicke in die Vielfältigkeit Leverkusens.

Das neue Programm des Vereins ist pandemie-tauglich und heißt „Lev mal anders“. Dabei handelt es sich um eine Reihe von Kurzfilmen über Leverkusen. „Es gibt wunderschöne Plätze in Leverkusen, die man einfach sehen muss,“ sagt der Vorsitzende. Das Ziel des Vereins ist es, die Stadt Leverkusen ihren Einwohnern und Besuchern näher zu bringen. Zusammen mit dem Videotechniker Stefan Oster hat das Team rund um „Lev mal anders“ jetzt diese virtuellen Stadtrundfahrten erstellt. In ihnen werden Teile der Stadt vorgestellt, und der Zuschauer erhält ihm bis dahin unbekannte Informationen von „Spezialisten“ der jeweiligen Gebiete.

„Unsere Filme zeigen Zuschauern die Vielseitigkeit Leverkusens, erinnern aber auch an die Geschichte unserer Stadt und an Geschehnisse und Plätze, die nicht vergessen werden dürfen“, erklärt Beenen. So sehr die Aktion von dem Verein ausgeht, sie soll sich noch viel weiter entwickeln. „Wir hoffen auf ein Zusammenspiel mit den Leverkusen-Interessierten,“ so Beenen. „Wir hoffen, dass Zuschauer ihre eigenen Geschichten aus und über Leverkusen an uns weitergeben – solche Geschichten dürfen nicht verloren gehen.“