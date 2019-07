Fassanstich : Stadtfest eröffnet – auf dem Opladener Marktplatz geht es rund

(bu) Die Kirmes ist eröffnet, das Stadtfest kann beginnen. Oberbürgermeister Uwe Richrath und Bezirksvorsteher Rainer Schiefer machten am Freitagnachmittag einen ersten Rundgang über den Marktplatz und eröffneten das viertägige Fest.

Mit Kirmesveranstalter Wilfried Hoffmann schlug Richrath das erste Fass an. Auf dem Festplatz, auf dem 60 Schausteller ihre Buden und Fahrgeschäfte aufgebaut haben, geht es nun rund, Einzelhändler öffnen ihre Geschäfte am Samstag bis 18 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr, die Fußgängerzone wird zu einem großen Trödelmarkt. Höhepunkt der Kirmes ist das Feuerwerk am Montag um 22.30 Uhr. Der Veranstalter rechnet auch diesmal mit großem Besucherandrang und verweist auf die Parkhäuser und ihre besonderen Öffnungszeiten sowie auf den Öffentlichen Nahverkehr.