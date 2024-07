Gewerbesteuer kommt in Leverkusen „zentrale Stellung“ zu Stadtetat genehmigt – mit Hausaufgaben für die Verwaltung

„Bei meiner haushaltswirtschaftlichen Prüfung sind keine genehmigungspflichtigen Tatbestände hervorgetreten. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 darf damit... nunmehr öffentlich bekannt gemacht werden“: Das schreibt die Bezirksregierung Köln an die Stadt. Damit ist der Stadtetat 2024 durch. Allerdings muss die Stadt ans Eingemachte. Denn die Bezirksregierung lässt wissen: „Während der Teilnahme der Stadt... am Stärkungspakt Stadtfinanzen wurde der Abbau von Eigenkapital gestoppt. Mit den bestätigten Jahresabschlüssen seit 2018 konnten nennenswerte Überschüsse aus gewiesen werden. Die mit den Ansätzen für 2024 und die mittelfristige Finanzplanung in den Jahren 2025 bis 2027 ausgewiesenen Fehlbeträge in Höhe von rund 116 Mio. Euro können allerdings nur durch den Verzehr der Ausgleichsrücklage und in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 durch Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Der Abbau eines Drittels des Eigenkapitals wird damit in Kauf genommen.“