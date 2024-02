Was brauchen Leverkusener Familien? Stadtelternrat startet Kita-Umfrage

Der Stadtelternrat Leverkusen (SER) reagiert auf die derzeitige Notstituation in vielen Leverkusener Kitas. Vor dem Hintergrund einer nach wie vor bestehenden Lücke von 1056 fehlenden Betreuungsplätzen im Kitajahr 2024/25 und einem akuten Fachkräftemangel hat der Stadtelternrat ein Umfrage unter Leverkusener Eltern gestartet. Ziel sei es, sich ein umfassendes Bild der aktuellen Betreuungssituation in Kitas zu machen und den tatsächlichen Bedarf an Betreuungsstunden und -zeiten der Familien in Leverkusen zu erheben, heißt es in einer Pressemitteilung. „Für uns als Elternvertretung ist es ein zentrales Anliegen, die Betreuungssituation in Kindertageseinrichtungen in Leverkusen zu verbessern“, erklärt Anja Brandl, neu gewählte Vorsitzende des Stadtelternrats. „So kann es nicht weitergehen. Es bedarf dringender Lösungen für die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in Kindertageseinrichtungen." Die Einbeziehung der Leverkusener Familien sei dabei unumgänglich, da sich das Angebot letztendlich an ihren Wünschen und Bedürfnissen ausrichten müsse.