Kommunalwahl 2020 Thema Kinderbetreuung : „Kinder sind teils nur verwahrt worden“

Leverkusen Der Stadtelternrat kritisiert nicht nur den Umgang mit Corona und der Notfallbetreuung. Es fehlen allgemein Betreuungsplätze, qualifiziertes Personal und kreative Lösungen, sagt er.

Für Paare und Familien mit kleinen Kindern ist es nicht immer einfach, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren. Während die Eltern ihrem Job nachgehen, müssen die Kinder adäquat versorgt und gefördert werden. In den rund 90 Tageseinrichtungen für Kinder, die teils städtisch und teils in der Hand privater Träger sind, seien die Differenzen allerdings groß. Das ist ein Fazit des Stadtelternrates.

Oliver Ding ist seit Oktober 2019 Vorsitzender des Stadtelternrats. Seine Tochter besucht das Kinderhaus am Bürgerbusch, eine Kita des privaten Trägers PariSozial Bergisches Land. Dort sei der Umgang mit der Corona-Pandemie ganz gut verlaufen, erzählt er. „Die Kinder in der Notbetreuung sind sehr engmaschig beaufsichtigt worden. Auch der Übergang zum eingeschränkten Regelbetrieb hat gut geklappt, weil die Zeiten flexibel ausgelegt wurden”, sagt er. Seine Stellvertreterin Eva Birkhäuser berichtet von großen Diskrepanzen zwischen den städtisch geführten Kitas und den privaten: „In den städtischen Einrichtungen sind die Kinder teilweise nur verwahrt worden.“ Dabei will sie aber den Erziehern kein Desinteresse an den Kindern unterstellen, vielmehr habe eine tiefe Verunsicherung geherrscht, da die schwammigen Vorgaben der Landesregierung unterschiedlich interpretiert worden seien. Bei den privaten Trägern haben die Erzieher teilweise täglich den Kontakt mit den Kindern gehalten, haben Vorleseabende per Videokonferenz veranstaltet. „Da wurde viel Herzblut in kreative Lösungen gesteckt“, lobt Ding.