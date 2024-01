Zu wenig Betreuungsplätze in Leverkusen Stadtelternrat kritisiert städtische Kita-Planung

Der Stadtelternrat (SER) übt scharfe Kritik an der städtischen Kitaplanung 2024/2025. Diese gehe völlig am Bedarf der Eltern vorbei, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Kommune habe mehr Betreuungsplätze in Kitas in Aussicht gestellt, doch fehlten weiterhin 1053 Plätze, es würden 153 Plätze weniger als im Vorjahr angeboten. Das sei in keiner Weise akzeptabel.