Vom Rat gewählt : Stadtdirektor Adomat verlängert in Leverkusen

Leverkusen Die Amtszeit des städtischen Beigeordneten Marc Adomat wird nach Ablauf seiner Wahlzeit am 28. Februar 2023 um weitere acht Jahre verlängert.

Der Stadtrat hat ihn am Montag erneut für diese Zeit gewählt. Allerdings nicht ohne vorherige Aussprache und geheime Abstimmung. Beides forderte die Klimaliste. Deren Einzelvertreter Benedikt Rees bestritt die Aussprache quasi mit sich alleine und „kann nicht erkennen, dass Herr Adomat im Bereich Kultur fachlich geeignet ist“. Er würde sich kaum bei kulturellen Veranstaltungen in der Stadt zeigen und leiste sich im Kulturausschuss Fehler beziehungsweise Fehlinformationen, warf Rees dem Dezernenten vor. Stark beeinflusst hat er mit dieser Aussprache die geheime Abstimmung offenbar nicht. Für Adomats Wiederwahl stimmte die Mehrheit zu, 14 dagegen, zwei enthielten sich. Der Dezernent nahmt die Wahl an und dankte vor allem seinem Team. Marc Adomat ist seit 2007 als Beigeordneter für das Dezernat IV – Schulen, Jugend, Kultur und Sport – verantwortlich. Er ist einer von vier städtischen Beigeordneten. Sie bilden mit dem Oberbürgermeister den Verwaltungsvorstand der Stadt. 2008 trat er in die CDU ein. Aufgewachsen ist Adomat in Radevormwald, der Beruf führte ihn in die Gemeinde Aumühle und später über Neukirchen-Vluyn nach Leverkusen.