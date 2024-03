Gespräch mit Zonta-Club zum Frauentag Stadtchef sieht Chancengleichheit in der Verwaltung

Mit der orangenen Bank in der Neuen Bahnstadt Opladen setzt der Zonta-Club seit November ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. In loser Folge sollen dort Interviews stattfinden. Zum Weltfrauentag am 8. März nahm dort als erster Gesprächspartner Oberbürgermeister Uwe Richrath Platz.