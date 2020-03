Abwechslung für die Zeit zu Hause : Stadtbibliothek gibt Tipps zu Brettspielen

Leverkusen Jennifer Cho ist passionierte Hobbyspielerin und kennt die neusten Trends bei analogen und bei Online-Spielen.

Brettspiele sollten natürlich in erster Linie Spaß machen, sagt sie, aber auch ästhetisch ansprechend sein. Sowohl was das Design und die Figuren als auch das Brett angehe. „Spirit Island ist mein absolutes Lieblingsspiel“, sagt die 34-Jährige. In diesem kooperativen Brettspiel übernehmen die Mitspieler verschiedene Geister, die auf einer Insel im Einklang mit einem indigenen Volk leben. Dort startet ein Europäer seine aggressive Eroberungskultur. Dörfer und Städte werden gebaut, Entdecker zerstören Flora und Fauna. Durch das Ausspielen von Karten versuchen die Spieler Land und Volk zu schützen. „Der Vorteil ist, dass man es sowohl in der Gruppe als auch alleine spielen kann, genauso wie Flügelschlag“, sagt Jennifer Cho.