Termin im September am Amtsgericht Leverkusen Großfamilie – Haus in Wiesdorf wird zwangsversteigert

Das Amtsgericht fasst in seinem Beschluss zur Zwangsversteigerung zusammen: Es handelt such „um mehrere miteinander verbundene, mehrstöckige Gebäude aus unterschiedlichen Baujahren ab 1928 auf sieben Flurstücken...“ Es habe „viele Nutzungsänderungen“ geben, die „bislang baubehördlich nicht genehmigt sind“. So etwa die Nutzung des Ladenlokal-Erdgeschosses des Eckhauses samt ehemaliger Backstube als Wohnräume. Auch ein Wanddurchbruch zum angrenzenden Gebäude an der Kaiserstraße sei nicht genehmigt, notiert die Gutachterin. Ebenso würden – nicht genehmigt – Garagen als Wohnbereiche genutzt, die Expertin spricht von „formell illegalen Wohnnutzungen“ und davon, dass „nach Auskunft des Eigentümers die Mieter „überwiegend in einem verwandtschaftlichen Verhältnis zueinander“ stünden.