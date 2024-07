Radaktionstag in Leverkusen 1,50 Meter Abstand zu Radlern müssen es sein

Bei einem sogenannten Radaktionstag haben Polizei und Stadt am Donnerstag auf Gefahren für Radfahrer aufmerksam gemacht und für gegenseitige Rücksichtnahme geworden. Im Zentrum stand der laut Verkehrsordnung gebotene 1,50 Meter Seitenabstand beim Überholen von Fahrradfahrern. Diese Vorschrift werde immer wieder missachtet – oder sei bei vielen Autofahrern auch nicht bekannt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Ein auf die Fahrbahn gesprühtes Motiv an der Haberstraße/Ecke Rathenaustraße sowie auf der Bergischen Landstraße soll darauf aufmerksam machen. Nur wenn alle die Regeln kennen und beachten und aufmerksam unterwegs seien, werde der Straßenraum für Radler und alle anderen Beteiligten sicherer, schreibt die Stadtverwaltung weiter. Dies gelte auch für die in Leverkusen testweise eingeführten „Grünpfeile“ für den Radverkehr. Der grüne Pfeil erlaubt Radfahrern unter bestimmten Voraussetzungen auch bei roter Ampel nach rechts abzubiegen.