150 Leverkusener Schüler haben frei : Stadt schließt Hugo-Kükelhaus-Schule wegen loser Deckenplatten

Leverkusen Schulfrei haben bis auf weiteres rund 150 Schüler der Hugo-Kükelhaus-Schule, nachdem sich am Donnerstag nach Schulschluss in zwei Räumen Deckenplatten gelöst hatten. Verletzt wurde niemand.

Die Eltern der Kinder am Standort wurden informiert, dass der Unterricht zumindest am Freitag sowie am Montag ausfallen muss. Eine Notbetreuung wird eingerichtet. „Die Fachbereiche Schulen und Gebäudewirtschaft arbeiten gemeinsam mit der Schulleitung intensiv an Ausweichmöglichkeiten für die rund 114 Kinder, die am Standort unterrichtet werden“, heißt es weiter. Als Ausweichstandort ist die Dependance der Schule Im Bühl vorgesehen Das dortige Erdgeschoss wird bereits durch die Hugo-Kükelhaus-Schule genutzt.