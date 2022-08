Licht aus in Leverkusen : Stadt schaltet nachts Beleuchtung ihrer Sehenswürdigkeiten aus

Leverkusen Die Verwaltung geht auf strikten Energiesparkurs: Schloss, Forum und Villa Römer werden künftig in der Dunkelheit nicht mehr zu sehen sein.

Beim Energiesparen vor dem Hintergrund der Krise geht die Stadtverwaltung einen nächsten Schritt: Die Nachtbeleuchtung an repräsentativen Gebäuden wird abgeschaltet. Ebenso werden Fußgängerampeln in ausgewählten Tempo-30-Straßen nachts außer Betrieb genommen.

Zudem werden in Tempo 30-Zonen die Fußgängerampeln in der Zeit von 23 Uhr bis 5 Uhr abgestellt: Elbestr./ Schule; Saarstr / Dillingerstr.; Straßburger Str./ Am Telegraf; Dhünnberg/ Johannes-Dott-Str. ; Gezelinallee/ Felix-von-Roll-Str; Opladener Str./ Am Borsberg; Kreuzbroicher Str./ Heinrich-Lübke-Str.; Wuppertalstr./ Am Hallenbad; Kölner Str./ Menchendahler Str.; Menchendahler Str./ Hans-Schlehan-Str.; Herzogstr./ Schule.