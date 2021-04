Das Personal gerade im Intensivbereich am Klinikum bekommt den aktuellen Zulauf an Patienten deutlich zu spüren. Die Situation wird aber vom Klinikum als steurbar eingestuft. Anfragen zur Patientenaufnahme von anderen Krankenhäusern kann das Haus in Schlebusch derzeit aber nicht nachkommen. Foto: Miserius, Uwe (umi)