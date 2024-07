Testfahrten in Leverkusen Stadt nennt Termin für Start der neuen Fähre

Die Schweißarbeiten an der künftigen Rampe für die Fähre St. Michael am Hitdorfer Rheinufer werden am Freitag komplett abgeschlossen. Die Arbeiten starteten Ende vergangener Woche, um die Rampe am Fähranleger anzupassen. Das teilt die Leverkusener Stadtverwaltung mit. Ab Montag, 22. Juli, seien dann noch Schweißarbeiten auf Kölner Seite erforderlich, die rund vier bis fünf Tage in Anspruch nehmen könnten. Nach dem Stand am Freitag könnte die Fähre frühestens am Montag, den 29. Juni den offiziellen Betrieb starten.