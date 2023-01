Naturschutz kontra Wohnbedarf Stadt Leverkusen zieht Bebauungspläne zum Köllerweg zurück

Könnte man den Tagesordnungspunkt 20 Bauausschussitzung am kommenden Montag auch einen Rückzug erster Klasse nennen? Denn in dem zugehörigen Beratungspapier legt die Verwaltung beim Wohnbauvorhaben an der Straße Am Köllerweg in Bergisch Neukirchen eine komplette Kehrtwende hin. Nun sollen dort doch keine sechs freistehenden Einfalimienhäuser gebaut, der Flächennutzungsplan dafür doch nicht geändert werden. Vor fünf Jahren war das noch andersherum.