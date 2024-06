Strenge Auflagen für potentiellen Betreiber in Leverkusen Stadt will höchstens 100 E-Roller erlauben

Die Idee ist gut: ohne Anstrengung elektrisch surrend auf zwei Rädern über Straßen und Gehwege rollern. Die Praxis sieht teils anders aus. Seit Einführung der E-Scooter-Verleihsysteme in größeren und kleineren Städten finden sich die Fahrzeuge regelmäßig in Flüssen und Bächen oder unsachgemäß abgestellt mittig auf Fahrrad- und Gehwegen wieder. Politik und Verwaltung waren sich von Beginn an einig: E-Scooter im großen Stil soll es in Leverkusen nicht geben. Nun liegt jedoch die Anfrage eines Anbieters auf dem Tisch. Wie damit umgehen?