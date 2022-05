Leverkusener Politik entscheidet im Juni : Stadt will Grünsatzung einführen

Stadt will Grünsatzung einführen

Leverkusen Für Neubauten soll vorgeschrieben werden, wie Haus und Grund zu begrünen sind. So soll das städtische Mikroklima verbessert werden, sprich: es soll kühler werden.

Schottergärten, kahle Dächer und Parkplatzflächen raus, Grün rein: Die Stadt Leverkusen will vom Stadtrat eine „Grünsatzung“ beschließen lassen. Für private und gewerbliche Neubauten soll präzise vorgeschrieben werden, wie Gebäude und Grundstücke oder Lager- und Parkflächen mit Pflanzen bestückt werden müssen. Das Ziel: Verbesserung des städtischen Mikroklimas und damit der Lebensqualität – etwa „durch verbesserte Kühleffekte mittels Dach- und Fassadenbegrünung“. Derzeit ist in Leverkusen nichts beschlossen, die Bürger werden auch noch um ihre Meinung gefragt.

Stimmt der Stadtrat am 20. Juni zu, wird die Stadtverwaltung zunächst einen Grünsatzungsentwurf vorlegen. Dabei sollen die Erfahrungen anderer Kommunen wie Aachen, Frankfurt, Mannheim oder Schweinfurt in die Satzung einfließen. Der Entwurf wird vier Wochen „ausgelegt“ und so den Bürgern vorgestellt. Sie können dann ihre Anregungen und Ideen einbringen. Erst danach erstellt die Stadt die endgültige Satzung, die dann als „örtliche Bauvorschrift“ für alle Bauprojekte gelten soll.