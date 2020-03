Auch Elternbeiträge fallen weg : Stadt verzichtet auf Essensgeld

Leverkusen Eltern müssen im April für Kita/OGS nicht zahlen. März-Geld wird anteilig erstattet.

Für den Monat April müssen Eltern für die Betreuung ihres Nachwuchses in einer Kita, in Tagespflege und in der Offenen Gantzagsschule (OGS) keine Elternbeiträge zahlen. Eltern, die in „kritischer Infrastruktur beschäftigt sind und ihre Kinder in der Notbetreuung haben“, müssen im April dafür ebenfalls keine Gebühren entrichten. An diese „Vorgabe der für die Kommunen zuständigen Ministerien“ – das hatte vor einer Woche Empfehlungen in diese Richtung ausgesprochen – hält sich auch Leverkusen, sagt die Verwaltung.