Holzpflöckchen und Hinweise auf dem Friedhof Reuschenberg : Gräber falsch angelegt: Stadt verwirrt mit Schild

Feld 9 auf dem Reuschenberger Friedhof hatte die Stadt reklamiert. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Ein Hinweis der Friedhofsverwaltung zu falsch gepflegten Grabstellen sorgt für Irritation bei Hinterbliebenen. Die Stadt nimmt den Inhalt nun zurück.

„Sehr geehrte Angehörige, die Pflege dieser Grabstätte entspricht nicht der Friedhofssatzung. Wenn Nutzungsberechtigte nicht zu ermitteln sind, kann die Grabstelle eingeebnet werden, wenn innerhalb von sechs Wochen nach diesem Aufruf keine Pflege erfolgt ist“: Die Nachricht der städtischen Friedhofsverwaltung auf einem Schild am Grabfeld 9 auf dem Friedhof Reuschenberg hat jetzt in einer Leverkusener Facebook-Gruppe für Diskussion gesorgt.

„Dagegen werde ich was unternehmen, und vielleicht schließt sich mir jemand an“, schrieb eine Nutzerin unter das von ihr gepostete Bild, betroffen seien rund 25 bis 30 Gräber. Ein anderer kommentierte: „Gerade dort gibt es Gräber, die solche Schilder nötiger hätten.“ Ein weiterer Kommentar: „Nicht mal im Grab hat man seine Ruhe.“ Auf den Beitrag gab es zahlreiche Reaktionen. So richtig nachvollziehen, was an den Urnengräbern falsch gepflegt sein soll, konnte in der Gruppe allerdings niemand.

Die städtische Friedhofsverwaltung, angesiedelt im Fachbereich Stadtgrün, klärt auf Anfrage unserer Redaktion auf: „Die Grabstätten haben eine zugewiesene Größe von 80 x 80 Zentimetern, und zwischen den Grabstätten ist ein Weg in einer Breite von 50 Zentimetern. Zur Orientierung und korrektem Einmessen der Grabstätten und Wege werden an den Gräbern und an den Enden des Feldes Holzpflöckchen eingeschlagen.“ Laut Friedhofssatzung müsse ein Antrag für die Errichtung von Aufbauten gestellt werden, wenn es um ein Denkmal oder eine Abdeckung gehe, eine Einfassung müsse nicht genehmigt werden.

Während sich nun von Angehörigen beauftragte Steinmetze bei ihren Arbeiten an die Orientierungs-Holzpflöckchen gehalten hätten, hätten „Bürger, die diese Arbeiten in bester Absicht selbst ausgeführt haben“, sich nicht an den Pflöckchen orientiert und „wichen damit von den vorgegebenen Linien ab. Anschließend haben sich die nächsten an dem orientiert, was sie gesehen haben, und die fehlerhafte Einfassung wurde fortgeführt“, beschreibt die Stadt.

Die zuständigen Mitarbeiter seien nicht frühzeitig dazu gekommen, „das Grabfeld auf die ordnungsgemäße Anlage der Grabstätten zu kontrollieren. Als dies erfolgte, wurden zunächst die vorhandenen Pflöckchen farblich kenntlich gemacht und Aufkleber angebracht, die allerdings den Sachverhalt nicht richtig widerspiegeln“, ergänzt die Stadt. Nachsatz: Schilder und Pflöckchen würden nun aber entfernt, „weil selbstverständlich von den Bürgerinnen und Bürgern nicht verlangt werden kann, dass nahezu jede Grabstätte in ihrer Lage korrigiert wird“.