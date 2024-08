Gewerbesteuereinnahmen in Leverkusen brechen deutlich weg Stadt verhängt sofortige Haushaltssperre

Unterdessen sieht Richrath die Bundesregierung ebenfalls in der Verantwortung für die finanzielle Misere. Und forderte eine deutliche Entlastung für die Kommunen. Richrath: „Viele Leistungen, die wir erbringen müssen, sind nicht gedeckelt.“ Das gelte nicht zuletzt für die hohen Sozialausgaben, die von der Stadt zu tragen seien. Trotz allem gaben sich Oberbürgermeister und Stadtkämmerer optimistisch, die Haushaltssperre auf ein zeitliches Minimum begrenzen zu können. Das solle nicht zuletzt mithilfe von insgesamt 7200 Gewerbesteuerzahlern gelingen. Um in Zukunft vor ähnlichen Situationen gefeit zu sein, werde man versuchen, „für die chemische Industrie eine stabile Steuerbasis zu schaffen und zugleich neue, nicht produzierende Gewerbe, in Leverkusen anzusiedeln.“