Stadt unterstützt Helfer in Schulen Gemeinsam gegen die Schuldenfalle

In der Rheindorfer Gesamtschule gehört die Wirtschaftslehre zum Kernlehrfach und die Thematik zum Kerninhalt. Doch an anderen Schulen komme dieser lebensnahe Inhalt zu kurz, findet zum Beispiel Referent Thomas Lange. Die Zeit reiche neben dem zu vermittelnden Kernwissen in Mathe, Deutsch und Englisch einfach nicht. Und so passiert es immer wieder, dass junge Menschen unvorbereitet ins Leben gehen, ohne das nötige Wissen um monatliche Kosten und Einkommen Verträge abschließen und große Anschaffungen tätigen. „Unheimlich viele Klienten laufen völlig unselbstständig hier auf“, berichtet Raddatz von seinen Schuldnerberatungen, „allein die Bestandsaufnahme dauert manchmal Monate.“ Etwa dann, wenn die Personen mit Plastiktüten voller Zettel zu ihm kommen.