Fortbildung für Unternehmen in Leverkusen Stadt schult Unternehmen in Nachhaltigkeit

Speziell am Industriestandort Leverkusen mit seinen großen Chemieunternehmen, Automobilzulieferern sowie Stahl- und Silikonproduzenten ist die Unterstützung der Wirtschaft bei der Transformation über Subventionen hinaus überaus wichtig. So nahmen an der ersten Runde des Nachhaltigkeits-Workshops neun – zumeist junge – Unternehmensvertreter teil, die mit dem neu erworbenen Wissen ihre Unternehmen in Richtung Zukunft führen sollen. Ganz unabhängig von nationalen Klimazielen trägt eine umweltbewusste Unternehmenskultur letztlich auch zum gesellschaftlichen Image bei.