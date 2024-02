Landesprojekt startet in Leverkusen Stadt und LKA wollen Sozialbetrug aufdecken

Andere Kommunen in NRW sind schon länger dabei und haben bereits erste positive Erfahrungen mit dem Projekt gemacht. Erstmalig erprobte Krefeld das Projekt im Jahr 2019, damals entdeckten die Behörden 83 Familien, die zu Unrecht Kindergeld erhielten. In Gelsenkirchen wurden ein Jahr später 105 Wohnungen kontrolliert; 127 Kinder bezogen unberechtigt Geld von der Familienkasse. In Wuppertal zog die Verwaltung Mitte 2022 eine Bilanz. In einem Zeitraum von nur 17 Tagen wuurde 171 Objekte in Augenschein genommen. Der Schaden belaufe sich voraussichtlich auf einen sechsstelligen Betrag, hieß es damals.