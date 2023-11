Stadt Leverkusen und Bürgerstiftung übergeben Abfalltrennspiele an Kita Und mit Müll spielt man doch

Was für Erwachsene eigentlich kein Problem sein dürfte, stellt Kinder mitunter vor schier unüberwindliche Hürden? Von wegen. Denn oftmals wissen die Jüngsten besser, wie Abfalltrennung funktioniert und welcher Abfall in welche Tonne gehört. Kijan, Ella, Amelie und viele andere Kinder aus der Kindertagesstätte Am Stadtpark in Wiesdorf kennen sich jedenfalls aus und beherrschen das Spiel im wahren Wortsinn schon sehr gut.