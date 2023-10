„Nicht zeitgemäß“ – Stadt lehnt Vorhaben der Bahn in Opladen vorerst ab Neue Brücke ja – aber breiter

Derzeit ist sie einer der meistgenutzten Mini-Tunnel in Leverkusen – die Eisenbahn-Unterführung Lützenkirchener Straße. Weil die Stauffenbergstraße wegen des Rennbaumkreisel-Neubaus noch gesperrt ist, staut es sich vor allem zu Berufs- und Schulverkehrszeiten morgens fröhlich an Kreisel und Unterführung Lützenkirchener Straße. Bus und Auto passen gleichzeitig durch den Mini-Tunnel, bei Bus und Transporter wird es schon enger, bei Bus und Lkw schwierig. Noch dazu nutzen auch Radfahrer, mangels separatem Radweg in all der Enge, die Fahrbahn.