An drei Kreuzungen in Leverkusen gilt die neue Regelung Stadt testet Grünen Pfeil für Radfahrer

Der Grüne Pfeil für Radfahrer befindet sich jetzt für ein Jahr lang in Rheindorf an den Kreuzungsbereichen Netzestraße/Solinger Straße/Weichselstraße, in Opladen an der Kreuzung Am Kettnersbusch/Kölner Straße und in Schlebusch an der Ecke Mülheimer Straße/Hammerweg. Die Bereiche wurden in enger Abstimmung mit der Polizei Köln durch die Stadt ausgewählt.