Europawahl 2024 Stadt Leverkusen sucht Wahlhelfer

In Leverkusen sind voraussichtlich 120.000 von 170.000 Einwohnern berechtigt, ihr Votum in 108 Urnen- und 38 Briefwahllokalen abzugeben. Um passend zum Termin genügend Wahlhelfer zu haben, hat die Verwaltung schon frühzeitig eine groß angelegte Öffentlichkeits-Kampagne gestartet. Die Werbung wird unter anderem in sozialen Medien, auf Bildschirmen in Wupsi-Bussen und auf der „Leverkugel“ in Wiesdorf ausgespielt.