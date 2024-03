Interims-Bewirtung an Ausflugszielen in Leverkusen So will die Stadt Gastro-Löcher an Forum und Schloss stopfen

Ob Spaziergang am Rhein, Theater im Forum oder Museumsbesuch in Morsbroich sind an und für sich schon schön. Mit einem Gaumenschmeichler zur Abrundung noch besser. Das zeigt sich in den Ausflugslokalen in Wiesdorf und Hitdorf seit Jahren. Das zeigte sich bis vor ein paar Jahren auch im Forum-Restaurant. Und in Schloss Morsbroich. Zu den Remisen pilgerten Kulinarik-Fans damals auch ohne jedes Mal das Museum zu besuchen. Stattdessen ließen sie sich ausgezeichnete Küche auf der Zunge zergehen. Wer derzeit Schloss und Park besucht, packt sich für eventuelles Nahrungsverlangen mitunter ein Bütterchen ein. Gastronomisches Angebot gibt es seit einigen Jahren dort nicht mehr.