Neuerung im Geoportal : „Quantensprung“ im Infoangebot: Stadt stellt Bebauungspläne online

Leverkusen Die Bebauungspläne der Stadt Leverkusen sind ab sofort detailliert im Internet zu finden. Auf der Homepage der Stadt gelangen Interessierte nun mit wenigen Klicks in das so genannte Geoportal. Seit 2015 waren der Flächennutzungs- und der Landschaftsplan einsehbar.

Seit Donnerstag gibt es zusätzlich 189 rechtskräftige und 15 vorhabenbezogene Bebauungspläne, 23 verschiedene Satzungen und ein Fluchtlinienplan im Geoportal zu sehen. Im Laufe des Jahres werden unter anderem noch acht Sanierungssatzungen und das Stadtumbaugebiet der Bahnstadt hinzugefügt. Das Angebot war bei den Bürgern in der Vergangenheit beliebt. „Wir haben durchschnittlich 6000 Aufrufe im Monat. Mal schauen, wie stark diese Zahl nun ansteigt“, sagt Timm Dolenga, Fachbereichsleiter Kataster und Vermessung, zum erweiterten Angebot.

Hintergrund für die Neuerung ist eine Änderung im Baugesetzbuch, die besagt, dass alle Bebauungspläne, die nach 2017 aufgestellt wurden, online zugänglich gemacht werden müssen. Die Stadt geht über diese gesetzliche Regelung hinaus und stellt auch die Bearbeitungspläne, die vor 2017 erarbeitet wurden, ins Netz. „Dass wir auf diese Weise jetzt die Grundlagen des Planungsrechtes in Leverkusen jederzeit verfügbar machen können, stellt einen Quantensprung im Informationsangebot der Stadt dar“, sagt Baudezernentin Andrea Deppe.

Zurzeit sind 35 Bebauungspläne in der Aufstellung. Sie sind nur mit ihrem Geltungsbereich gekennzeichnet, weil sich in der Planungsphase noch einiges ändern kann. Dennoch will die Stadt die Bürger darüber informieren, dass etwas passiert und ihnen die Möglichkeit geben, selber Ideen einzubringen, erläutert Stefan Karl, stellvertretender Fachbereichsleiter Stadtplanung. Neben den Bürgern sollen Architekten, Bauwillige, Investoren, Makler, Rechtsanwälte und Wertermittler von dem Angebot profitieren.