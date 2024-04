Fachkräftemangel in Leverkusen hält an Stadt startet neue Kampagne gegen Kita-Personalmangel

Wenn in Whats-App oder im E-Mail-Eingang eine neue Nachricht aufploppt, stockt manchem berufstätigen Elternteil der Atem. Es wird doch nicht wieder die Info sein, dass die Kitagruppe an dem und dem Tag früher schließen muss oder gar nicht erst aufmacht? Seit einiger Zeit kommt das in Leverkusen wie anderswo im Land häufiger vor und lässt Eltern verzweifelnd zurück, die zum xten Mal Oma, Tante, Nachbarin fragen müssen, ob sie möglicherweise so nett sein könnte.