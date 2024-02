CDU Opladen bezieht sich auf neuen Landeserlass Stadt soll Bremse gegen Elterntaxis prüfen

Manche Mutter, mancher Vater wird morgens zum Chauffeur, um den Nachwuchs in die Schule zu bringen. Vielerorts knubbelt es sich vor der Schule, weil zu viele Eltern die Kinder vorfahren, Stichwort: „Eltern-Tax“. Das Problem, sagt die CDU Opladen, „ist allgemein bekannt. Trotz vieler Ideen, Initiativen, Ansprachen durch die Schulen und der Einrichtung von Hol- und Bringzonen meinen immer noch einige Eltern, ihre Kinder bis direkt vor die Schule fahren zu müssen. Meist ist das nicht der Wunsch der Kinder, die gern auch einige Meter mit Freunden gemeinsam zur Schule gehen würden, sondern eher die Sorge der Eltern“, fasst Matthias Itzwerth, Fraktionschef der CDU in der Bezirksvertretung II, zusammen. „Leider führen diese Verkehre vor den Grundschulen auch bei uns in Opladen immer wieder zu sehr gefährlichen Situationen.“