Vor der Leverkusener Meisterfeier Stadt schleppt Fan-Autos unter der Stelze ab

Auch die Bismarckstraße wird am kommenden Sonntag ab 12 Uhr bis etwa 22 Uhr gesperrt, auch dort werden Parkverbote eingerichtet. Die Sperrung gilt zwischen dem Konrad-Adenauer-Platz und dem Kreisverkehr Robert-Blum-Straße für den gesamten Individualverkehr und Linienbusverkehr. In diesem Teilabschnitt der Bismarckstraße, in der Straße Am Neuenhof und in der Straße Am Stadtpark besteht am 26. Mai ein absolutes Halteverbot und widerrechtlich parkende Fahrzeuge werden dort ebenfalls kostenpflichtig abgeschleppt. Ab 12 Uhr erfolgen zusätzlich zur Vollsperrung des Teilbereiches der Bismarckstraße die Vollsperrungen der Einmündungen entlang der Bismarckstraße (Alsenstraße, Am Stadtpark (beidseitig), Flensburger Straße, Elsa-Brandström-Straße, Stichstraße Ostermann-Arena, Straße Zündhütchenweg und Parkplatz, Karl-Marx-Straße) und der an der Bismarckstraße liegenden privaten Ein- und Ausfahrten, berichtet die Stadt in einer Mitteilung.